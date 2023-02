Seit Jänner 2019 hatte das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. Gesucht wurde ein unbekannter Serientäter, der in Österreich und in Kroatien für eine Reihe von schweren Raubüberfällen sowie Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser verantwortlich sein soll. Nun klickten für den Beschuldigten die Handschellen: Enge Zusammenarbeit mit weiteren Dienststellen im In- und Ausland und der Staatsanwaltschaft St. Pölten sowie zielgerichtete Ermittlungsmaßnahmen, zu denen auch der Fahndungsaufruf bei ServusTV zählte, führten zur Identifizierung und Festnahme von Kemal L..

Der Fall war auf ServusTV in "Fahndung Österreich" vorgestellt worden, in der aktuellen Sendung (8. Februar) berichtet Chefinspektor Josef Deutsch vom Landeskriminalamt Niederösterreich über die Ermittlungen: "Die Veröffentlichung in den Medien – gerade auch der umfangreiche Fahndungsaufruf bei "Fahndung Österreich" – haben maßgeblich zur Klärung beigetragen. Man kann davon ausgehen, dass dadurch ein gewisser Druck ausgeübt werden konnte, der zu Fehlern des Täters führte."

Vergewaltigung und Schlepperkriminalität

In der heutigen Episode werden auch wieder fünf neue, ungelöste Fälle vorgestellt. Darunter der Fall einer versuchten Vergewaltigung in Wiener Neustadt im August 2022. Ein bislang unbekannter Täter lauert einer 17-jährigen Schülerin am Heimweg von einem Einkaufszentrum auf einem Feldweg auf und stößt sie zu Boden. In den weiteren Fällen geht es um Schlepperkriminalität im Burgenland, Pkw-Einbrüche im Shoppingcenter, den Fall eines verwundeten Schulwarts und um Martin Schabel alias "Mr. Blow": Der 50-Jährige steht auf der österreichischen "Most Wanted"-Liste an zweiter Stelle.