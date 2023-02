Bereits seit Jahren träumte der 62-jährige Amerikaner von einer Kreuzfahrt. Anfang Februar wollte Kingsley Burnett deshalb von New York nach Sydney in Australien fliegen. Dort hätte sein Kreuzfahrtschiff ablegen sollen. Aber es kam anders als erhofft. Denn statt im australischen Sydney kam der Mann in Billings, Montana an. Dort wartete ein kleines Flugzeug, das ihn nach Sidney, im Norden der USA, bringen sollte.

"Ich traute meinen Augen nicht, als ich aus dem Fenster schaute und einen Berg mit weißem Gipfel sah. Da wusste ich, dass ich Ärger habe", sagte der Mann gegenüber einem amerikanischen Fernsehsender.

Buchstaben vertauscht

Die Ursache für die Verwechslung waren ein paar vertauschte Buchstaben. Der sparsame Mann konzentrierte sich bei der Flugbuchung vor allem auf den Preis. Dabei übersah er, dass die Buchstaben-Kennung für den Zielflughafen statt "S-Y-D" für Sydney (Australien) "S-D-Y" lautete – für Sidney in Montana (USA).

Diese Verwechslung passierte nicht zum ersten Mal. Laut einer Sprecherin des Flughafens von Billings gab es schon einmal einen Passagier, der eigentlich nach Sydney in Australien wollte.

Ein kleines Trostpflaster gibt es immerhin für den Gestrandeten. Er freundete sich in Montana mit einer Flughafenmitarbeiterin an, die ihm dabei half, wieder zurück nach Hause zu kommen. Er sagt: "In Montana gab es zwar keine Kängurus, aber dafür Carol. Für mich war das genug!"