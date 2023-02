Die Loge von Richard Lugner (90) am Wiener Opernball wird am heutigen Abend mal wieder aus allen Nähten platzen: Bei der Eröffnung des Festes in der Staatsoper werden – inklusive des Baumeisters – sieben Frauen und fünf Männer dicht gereiht beieinander sitzen. Aufgrund der Platzprobleme müssen die Make-up-Stylistin von Stargast Jane Fonda sowie die Lugner-"Opernballprinzessin" nach der Eröffnung die Loge gleich wieder verlassen.

Wer wird Jane Fonda begleiten?

Noch unklar ist, ob Jane Fonda nun wirklich ihren "Boyfriend" als Begleitung für den Opernball mitbringen wird. Denn anreisen wollte sie ursprünglich nur mit einer Kosmetikerin und einer Freundin, dann stand plötzlich ein Mann auf der Liste, wie Lugner der APA verriet. Aufgrund der beengten Verhältnisse dürfte die Freundin von einem Opernball-Besuch absehen. "Sie bleibt im Hotel", so der Baumeister. Auf ihrer Tour durch die Wiener Albertina wurde Jane Fonda mit ihrer Schwester gesichtet, die ebenfalls angereist ist. Dort hatte die Amerikanerin die Möglichkeit, den Original "Feldhasen" von Albrecht Dürer im lichtgeschützten Keller des Hauses zu sehen.

Besondere Essenswünsche äußerte die engagierte Klimaschützerin nicht. Menüvorschläge wurden Fonda bereits im Voraus geschickt, allerdings reagiere sie aber bislang schweigsam auf Lugners Avancen. Dieser meinte gegenüber der APA sogar, die beiden hätten "gar keinen Kontakt".

Eine gute Nachricht gibt es für den Baumeister aber: Das traditionelle Opernball-Dinner-Menü ist billiger geworden: Statt 300 kostet es nur mehr 255 Euro pro Person, die Weinbegleitung gibt es für 55 anstatt 100 Euro wie noch im Jahr 2020.