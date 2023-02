Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Freitagabend in Tirol fünf Personen verletzt worden. Eine 17-jährige Autofahrerin hatte in Kematen (Bez. Innsbruck-Land) einen Traktor samt Anhänger überholen wollen, dabei prallte sie gegen den Wagen einer entgegenkommenden 22-Jährigen. Bei der 22-Jährigen verlief zudem ein Alkotest positiv, so die Polizei.

Zu dem Unfall kam es gegen 18.45 Uhr auf der Völser Landesstraße, als die 17-Jährige ihr Auto auf die Gegenfahrbahn lenkte, um einen vor ihr fahrenden Traktor mit Anhänger zu überholen. Trotz einer Notbremsung und eines Ausweichmanövers konnte die entgegenkommende 22-jährige Lenkerin nicht mehr ausweichen, es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der Wagen der 22-Jährigen wurde in einen Straßengraben geschleudert, die Frau und zwei mitfahrende Männer wurden dabei verletzt. Das Fahrzeug der 17-Jährigen blieb quer zur Fahrbahn stehen, sie und ihre 18-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Autos entstand laut Polizeiangaben schwerer Sachschaden.