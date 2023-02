Karl (Anm.: Name von der Redaktion geändert) ist pädophil. Von seiner Neigung weiß der heute 44-Jährige, seitdem er 20 Jahre alt ist. In einem Gespräch erzählt er über sein Leben als Pädophiler, seine Ängste, Gedanken und Fantasien.

Die Männerberatungsstellen in Österreich gehen davon aus, dass 180.000 Männer in Österreich eine pädophile Neigung haben, das heißt, sie fühlen sich sexuell zu Minderjährigen hingezogen. Es gibt nur wenige Therapieeinrichtungen, die Pädophile behandeln. Karl besucht seit 14 Jahren die Männerberatung in Wien, dort "kann er alles erzählen" und sich Hilfe holen.

Aber wie fühlt sich das Leben als Pädophiler überhaupt an? Haben Sie fragen an Karl? Wir haben die Möglichkeit, bei ihm nachzufragen. Stellen Sie ihm Ihre Fragen in den Kommentaren oder auf Social Media, auf Instagram. Wir leiten die Fragen an Karl weiter.