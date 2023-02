Der ganze Schulhof voller Flugblätter. Darauf stehen rassistische Aussagen. Hinter der Aktion sollen Rechtsextremisten stecken.

Nachdem Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl die Schüler einer Klasse des Wiener Gymnasiums Laaerberg am Donnerstag im TV wegen ihres Migrationshintergrunds beleidigt hatte, wurden an eben diesem Gymnasium rassistische Flugblätter und Banner verteilt beziehungsweise angebracht.

Am Freitagmorgen seien "Tausende" Flugblätter am Boden gelegen, erzählt eine Schülerin des Gymnasiums der Kleinen Zeitung. "Geschockt" zeigt sich die SPÖ Favoriten: Das sei "ein Angriff auf Schüler, die gerade ihren Platz in der Gesellschaft finden, aktiv am politischen Geschehen teilnehmen, mutig aufstehen und mit Freude in die Zukunft blicken."

Die SPÖ Favoriten vermutet, dass "die rechte Ecke" hinter der Aktion steckt. Man habe als Partei schon vor der Aktion und nach dem Waldhäusl-Sager Kontakt mit der Schule aufgenommen, um ein Treffen mit den Bezirksräten und den Schülern auszumachen. Dort will man die Geschehnisse aufarbeiten.

Laut den Grünen hätten die Identitären das Banner aufgehängt und die Flugblätter verteilt. "Gegen diese rechtsextreme Gruppierung muss nun mit aller Konsequenz vorgegangen werden. Das Transparent und die Flyer der Identitären sind genauso widerwärtig wie die Aussagen Waldhäusls und schwer zu verurteilen", sagt Barbara Neßler, Jugendsprecherin der Grünen.

Das Banner und ein Flugblatt sind mittlerweile von der Polizei sichergestellt worden, heißt es von Sprecher Markus Dittrich. Man werde den Sachverhalt an die Staatsanwaltschaft übermitteln, auch der Verfassungsschutz wurde in Kenntnis gesetzt.