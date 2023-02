Der Radiotest 2022, die unabhängige Reichweitenerhebung für Radiosender in Österreich, bescheinigt der Antenne Kärnten, die heuer im Mai ihren 25. Geburtstag feiert, einen Rekordwert. Mit 31 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (Montag–Sonntag) lässt Antenne Kärnten alle regionalen und nationalen Mitbewerber im Bundesland hinter sich. Mehr als 120.000 Hörer schalten täglich die gelbe Antenne Kärnten ein. Und das durchaus lange. Mit 222 Radiominuten, die in Kärnten im Durchschnitt täglich gehört werden, liegt das südliche Bundesland auf dem Spitzenplatz, was die Radionutzung im Bundesländervergleich betrifft. Österreichweit hat sich die tägliche Hördauer nur minimal von 188 Minuten auf 187 Minuten verringert, wie aus den Radiotest-Daten für 2022 hervorgeht.

Die Antenne Steiermark als ältere Schwester, die den Weg für Privatradios in Österreich überhaupt erst geebnet hat, kann sich in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen als meistgehörtes Regionalradio in der Steiermark behaupten. Hier wird der Antenne ein Marktanteil von 24 Prozent ausgewiesen. Und bei der Tagesreichweite (errechnet durch die Köpfe, die mindestens 15 Minuten einschalten) die Spitzenposition von 27 Prozent in dieser werberelevanten Zielgruppe. Hier ein kleiner Eindruck von Julian le Plays Studiokonzert, das er diese Woche in der Steiermark und in Kärnten für die Antenne-Hörer gab:





Insgesamt lässt sich für 2022 konstatieren: Die ORF-Radioflotte verbuchte Verluste, die inländischen Privatradios legten gesamt betrachtet zu. Die Regionalsender des ORF erreichten 26,1 Prozent (2021: 27,3 Prozent). Auch Ö 1, das auf 9,8 Prozent kam (2021: 10,2 Prozent) musste einen Reichweitenverlust hinnehmen. FM 4 konnte dagegen entgegen dem ORF-Trend von 3,2 Prozent Reichweite auf 3,6 Prozent zulegen.

Ö 3 kam 2022 bei den 14- bis 49-Jährigen (Mo–So) in der Steiermark auf eine Tagesreichweite von 39,9 Prozent, in Kärnten auf 36 Prozent. Radio Steiermark des ORF muss in dieser Zielgruppe einen Dämpfer hinnehmen (von 13, 2 auf 11,5 Prozent), Radio Kärnten sank gar von 23,1 auf 17,5 Prozent. Die Tagesreichweite von Radio Steiermark in der Gesamthörerschaft ab zehn Jahren liegt laut aktuellem Radiotest bei 25,8 Prozent (2021 waren es noch 29 Prozent). Für Radio Kärnten ging es von 39,2 bergab auf 35,6 Prozent.

Der Radiotest 2022 basiert auf rund 22.900 Interviews im Zeitraum Jänner bis Dezember 2022, wobei der Großteil telefonisch durchgeführt wurde. Um auch jüngere Personen besser zu erreichen, wurden zehn Prozent der Interviews mittels Onlinebefragung in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen durchgeführt. Beachtlich, dass die Privatradios ihren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen markant auf 43 Prozent ausbauen konnten (2021 waren es 38 Prozent).

Apropos junges Radio: Bei Radio Soundportal freut man sich, dass in Graz und Umgebung bei den 14- bis 49-Jährigen eine Tagesreichweite von 8,7 Prozent erreicht werden konnte. Die Tagesreichweite Steiermark (14–49 von Mo bis So) legte auch zu, nämlich von 3,4 auf 5 Prozent.

"Radio ist absolut ,in', besonders die Privatradios haben mehr denn je Aufwind“, freut sich Gottfried Bichler als Geschäftsführer von Antenne Steiermark und Kärnten sowie Radio Flamingo (Alles Schlager mit 32.000 täglichen Hörern österreichweit). Regionalität und Hörernähe wurden also belohnt.



Geschäftsführer Gottfried Bichler: „Das ist der perfekte Start in das Jubiläumsjahr von Antenne Kärnten!“ © ANTENNE/KANIZAJ