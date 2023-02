Wegen eines Mordes in Serbien war auf den 43-jährigen Serben ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Wegen eines Mitfahndungsersuchens der deutschen Polizei und nach Kontaktaufnahme mit dem österreichischen Verbindungsbeamten in Serbien beteiligten sich zahlreiche Salzburger Polizeikräfte an der Fahndung. Als er unterwegs von Deutschland Richtung Österreich war, versuchten Polizeibeamte beider Länder ihn zu schnappen, berichtet das Onlineportal "meinbezirk.at" am Donnerstag.

Im Salzburger Stadtteil Elisabeth Vorstadt wurde dann Donnerstagabend das Fahrzeug des Gesuchten auf dem Parkplatz eines Beherbergungsbetriebes gesichtet. Ermittlungen ergaben, dass dort die Zielperson eingecheckt hatte und sich zu dem Zeitpunkt auf dem Zimmer befand. Die Cobra stürmte das Zimmer und nahm den Serben widerstandslos fest. Über Verfügung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt nach Puch überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

Beim Verhafteten handelt es sich laut serbischem Innenministerium um den 1979 geborenen B. J. Er wird dringend verdächtigt, am 24. Jänner in Novi Sad einen 47-jährigen Mann mit einem spitzen Gegenstand getötet zu haben.