Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) spricht sich für ein sofortiges Ende der Maskenpflicht aus. Das habe man in der Stellungnahme zur Verordnung – wonach die Maskenpflicht generell ab 30. April endet – auch so nach Wien zurückgemeldet, sagte Wallner gegenüber ORF Radio Vorarlberg und "Vorarlberger Nachrichten". Es sei nicht einzusehen, weshalb in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen noch weitere drei Monate auf die Maskenpflicht bestanden werden soll.

Wallner begründete seine Haltung auch mit dem Eingriff in die Grundrechte, der durch die Maskenpflicht erfolgt. Der Staat habe Grundrechtseingriffe zurückzunehmen, wenn es nur den Funken einer Chance dafür gebe, so der Landeshauptmann.