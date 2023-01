Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat die Generali Versicherung wegen "arglistiger Irreführung" verklagt, am morgigen Mittwoch findet am Wiener Handelsgericht der Prozess dazu statt. Es geht um den Vorwurf des VSV, dass fondsgebundene Lebensversicherungen als Vermögensaufbau angepriesen wurden und gleichzeitig damit geworben wurde, dass man alle sechs Jahre Geld entnehmen könne. "Das ist ein Widerspruch in sich. Ein Vermögensaufbau gelingt so sicher nicht", so der VSV.

"Der VSV ruft Betroffene auf, sich bei der Sammelaktion gegen die Generali Versicherung zu melden", betont VSV-Obmann Peter Kolba. Und er ergänzt: "Wenn man nach 30 Jahren Laufzeit feststellt, dass man weniger rausbekommt, als man einbezahlt hat, dann ist es zu spät."

Von der Generali heißt es: "Die Generali hat keine Produkte im Bestand, die Kunden verpflichten, Teilauszahlungen in Anspruch zu nehmen. Die Versicherungsprodukte entsprechen selbstverständlich allen gesetzlichen Vorgaben. Die Vertragsunterlagen sind vollständig und transparent und weisen auf die finanziellen Auswirkungen einer etwaigen Inanspruchnahme einer Teilauszahlung ausdrücklich hin."