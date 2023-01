Die Marke Schärdinger von Österreichs größter Molkerei Berglandmilch will mit Anfang Februar seine Butterpreise um sechs Prozent senken, wie die Molkerei am Montag bekannt gab. Gelten soll die Preissenkung gegenüber allen Handelspartnern in Österreich. Man gehe davon aus, dass die Lebensmittelhändler die niedrigeren Preise an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Spar und Rewe kündigten dies bereits an.

Spar und Rewe wollen Preise weitergeben

Die beiden größten Lebensmittelhandelsgruppen in Österreich, Spar und Rewe (Billla, Billa Plus, Penny), wollen die niedrigeren Preise an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben, wie sie auf APA-Anfrage mitteilten. "Selbstverständlich werden wir die Preisvorteile unverzüglich und vollumfänglich an unsere Kund:innen weitergeben", so ein Sprecher der Rewe-Gruppe. "Wir sind gerade in den Verhandlungen mit Schärdinger und werden natürlich so schnell wie möglich die Butterpreise entsprechend senken", teilte eine Spar-Sprecherin mit. Sie verwies auch darauf, dass die Kette ihre Butterpreise jüngst bereits gesenkt habe.

Kritik gibt es von den Milcbäuerinnen und Milchbauern. In einer Aussendung bezeichent die IG-Milch die Preissenkung als "missglückten Marketinggag". „Als Marktführer in den Medien eine Preissenkung für Butter um 6 Prozent anzukündigen und gleichzeitig den Milchpreis für alle Erzeugerbetriebe um mehr als 3,5 Prozent zu senken ist für uns nicht mehr zu erklären“, so Ewald Grünzweil, Obmann der IG-Milch. Die Konsumenten würden kaum etwas von der Preissenkung spüren, doch bei den Milchviehbetrieben werde "bitter notwendige Wertschöpfung vernichtet".

Einkommensverlust

Der statistische Durchschnittsverbrauch pro Person bei Butter liege in Österreich bei 5,3 kg (Quelle AMA-Marketing GmbH), was beim derzeitigen Preis Kosten von einem Euro pro Woche oder 15 Cent pro Tag bedeutet. Die Ersparnis bei 6 Prozent Preissenkung wären dann 6 Cent je Woche oder circa ein Cent pro Tag. Der Einkommensverlust für einen durchschnittlichen Vollerwerbsbetrieb (250.000 kg/Jahr Quelle IG-Milch) betrage jedoch 5650 Euro im Jahr.