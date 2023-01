Österreich verlängert die Grenzkontrollen zur Slowakei bis zum 5. Februar. Das teilte das Innenministerium der APA am Donnerstag mit. Man gehe damit im Gleichklang mit Tschechien vor, das die Kontrollen ebenfalls verlängert habe, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

"Die Verlängerung der punktuellen Grenzkontrollen im Einklang mit Tschechien zur Slowakei sind notwendig, um aktiv das Handlungsfeld der Schleppermafia einzuschränken und eine Verlagerung der Schlepperrouten zu verhindern", erläuterte er. Seit Beginn der Grenzkontrollen zur Slowakei Ende September 2022 wurden laut Ministerium 23 Schlepper festgenommen, die aus dem Land nach Österreich operierten.

Zuletzt war die Zahl der aufgegriffenen illegalen Migranten in Österreich stark gesunken. Grund dafür dürfte das Ende der Visafreiheit für Inder und Tunesier in Serbien sein. Das Thema illegale Migration blieb aber gerade für die ÖVP dennoch wichtig: Kanzler Karl Nehammer hatte erst letzte Woche gemeinsam mit Karner den bulgarischen Grenzzaun besichtigt. An seinem Veto gegen die Schengen-Erweiterung hielt der Kanzler auch danach fest.