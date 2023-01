Der Lichtbildner, wie der Grazer Fotograf Gery Wolf sich lieber nannte, arbeitete auch für internationale Medien wie Paris Match, Geo oder Merian. Seine Reisereportagen führten in früh in alle Welt. Er porträtierte bekannte Menschen wie Mick Jagger, Arnold Schwarzenegger, Udo Jürgens, Klaus Maria Brandauer und viele mehr.

Seiner Natur nach ein heiterer Pessimist, öffnete er mit seinem skurrilen Humor oft die Herzen seiner Foto-Objekte. Der Jazz-Grande Oscar Peterson hielt einmal am Piano gestört inne, schenkte Gery ein strahlendes Lächeln und sagte: Okay, take your pictures! Udo Jürgens oder André Heller baten uns mit ihm vertrauensvoll in ihre Privatquartiere.

Nebst einem enormen Fundus an Fotos hinterlässt Gery Wolf ein Dutzend Bildbände (großteils im Styria-Verlag erschienen), die vor allem die Schönheit der Steiermark feiern. Sie sind sein fortwährendes Vermächtnis.