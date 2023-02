Um ein Haar wäre das Katzencafé vor Udine geschlossen worden und der Katzenjammer groß gewesen. Die Initiatorin des bei Tierfreunden sehr beliebten Lokales "De cane in gatto" ("Hund und Katz'") in Martignacco, nördlich von Udine, musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Über Monate wurde nach einer Nachfolge für die gemütliche "Wohnzimmer"-Kaffeebar mit ihrem riesigen Tisch und vielen Sofas gesucht. Handelt es sich dabei doch um die einzige Gastwirtschaft in Friaul-Julisch Venetien, die die Samtpfoten an private Haushalte weiter vermittelt. Hunde-Fans brauchen sich jetzt aber nicht benachteiligt fühlen: Im Katzenkaffee sind natürlich auch katzenfreundliche Vierpfoten herzlich willkommen!

Ein Traum wird wahr

Mit Aurora Mari konnte im Jänner eine Katzenfreundin gefunden werden, die den Ansturm der Neugierigen im Lokal gleich von Beginn an ganz locker abarbeitete. "Ich bin gebürtige Triesterin, wohne aber schon lange in Udine. Also ist der Weg nicht weit und die Bar die perfekte Herausforderung für mich. Es war immer ein Traum von mir, ein Katzencafé zu führen. Hier in diesem Lokal habe ich auch meinen Verlobten kennengelernt", sagte die 32-Jährige, die von Initiatorin Loredana Barichello eingeschult und allen vorgestellt wurde.

Da das Lokal mit dem rund 30 Mitglieder zählenden Tierschutzverein "Zampa su Zampa" ("Pfote auf Pfote") eng verbunden ist, mussten bei der Betreibersuche viele Interessen unter einen Hut gebracht werden. In fünf Jahren konnten durch den Verein rund 1000 Katzen und mehr als 100 Hunde an Privatplätze vermittelt werden.

Events sind geplant

Für die Zukunft dürfe man sich erwarten, dass die besten Angebote des Kaffeehauses und die Obsorge für den Tierschutz bleiben. Hinzukommen sollen laut Mari tierfreundliche Events und ein größeres veganes Angebot auf der Menükarte. Die erste Neuerung sieht man bereits jetzt auf der Facebook-Seite des Cat Café "Di Cane in Gatto". Die vierpfotigen Neuzugänge werden aktuell mittels im Lokal gemachten Schnappschuss auf https://www.facebook.com/dicaneingattocatcafe präsentiert.