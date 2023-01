Eine passende Halle musste extra angemietet werden und dann wurde Teig geknetet – viel Teig. Denn die US-Gastrokette Pizza Hut wollte den Weltrekord für die weltgrößte Pizza brechen. Mit einer Größe von 1300 Quadratmetern ist der Eintrag im nächsten Guinnessbuch der Weltrekorde gewiss, wie die Rekordorganisation am Freitag gegenüber CNN bestätigte.

Es war eine monströse Küchenleistung: Verarbeitet wurden über sechs Tonnen Pizzateig, auf den über zwei Tonnen Tomatensauce verstrichen wurden. Belegt wurde die Pizza mit Unmengen, nämlich über 600.000 Stück Pfefferoni sowie fast vier Tonnen Käse.

68.000 Stück Pizza

Weil ein derart großer Pizza-Ofen nicht verfügbar war, wurde die weltgrößte Pizza in Teilen gebacken – und zwar in 68.000. Diese wurden dann an gemeinnützige Essensausgaben gespendet.