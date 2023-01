James Cameron steht für Rekorde: Mit "Terminator" verhalf er Arnold Schwarzenegger zu einer Kultrolle als Terminator-T-800, mit "Aliens - Die Rückkehr" schuf er einen weiteren Klassiker des Sci-Fi-Films und mit Filmen wie "Titanic" oder "Avatar" reüssierte er als Garant für umsatzstarke Filme.

In Österreich hat er mit "Avatar: The Way of Water" einen weiteren Rekord aufgestellt: "Mit einem Einspielergebnis von 13,3 Millionen Euro katapultiert sich James Camerons Meisterwerk an die Spitze des österreichischen All-Time-Rankings und löst damit "Der Schuh des Manitu" nach 21 Jahren als umsatzstärksten Film aller Zeiten ab", vermeldete Disney in einer Aussendung. Über 900.000 Besuche hatte der Film allein in den vergangenen fünf Wochen. Disney freut sich über einen weiteren Rekord: Sechs der sieben erfolgreichsten Filme Österreichs sind im Verleih von Disney. Wenn man die Besucherzahlen anschaut, ist "Der Schuh des Manitu" noch weit vor Avatar: 1,9 Millionen Menschen wollten den Bully-Herbig-Film sehen. "Titanic", "Ice Age 2" und "Ice Age 3" und eben der erste Teil von "Avatar" reihen sich in Österreich unter den meistbesuchten Filmen ein.

Der erste Teil von Avatar gilt bislang nach den Einspielergebnissen als erfolgreichster Film aller Zeiten: Knappe drei Milliarden Dollar spielte der Film ein, der zweite Teil könnte diesen Rekord knacken.

