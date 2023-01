Eine "große Dynamik im vergangenen Jahr" ortet Florian Tursky mit Blick auf den Mobilfunkausbau in Österreich. Bereits "92 Prozent aller Haushalte" würden über eine Anbindung an den neuesten Mobilfunkstandard 5G verfügen, heißt es vom Staatssekretär für Digitalisierung. In der Steiermark liege die Zahl bei 90 Prozent, in Kärnten hätten 88 Prozent der Haushalte Zugriff auf 5G.