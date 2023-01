Stabile Betriebe, aber 50 Prozent weniger Kredite an Private

Steirische Raiffeisen-Chefetage sieht gut aufgestellte Unternehmen und will sich selbst stärker außerhalb des klassischen Bankgeschäfts betätigen. Kreditvergabe an Private sank im letzten Quartal 2022 um 50 Prozent. Finanzierungen in Summe auf Höchststand.