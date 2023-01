Am Donnerstag wurde das Parlament am Wiener Ring nach fünf Jahren Renovierung mit einem Festakt wiedereröffnet. Am Wochenende lud es zu den Tagen der Offenen Tür: Am Samstag und Sonntag können Interessierte jeweils zwischen 10 und 17 Uhr einen Rundgang durch das Gebäude machen und mit Abgeordneten plaudern. Bereits am Samstagvormittag war der Andrang sehr groß.

Geöffnet ist das neu sanierte Parlamentsgebäude am Samstag und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr, letzter Einlass ist um 16.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Unter anderem sind die Sitzungssäle von Nationalrat und Bundesrat geöffnet sowie das neue Besucherzentrum "Demokratikum – Erlebnis Parlament". Ebenfalls Zutritt haben Interessierte zu den Amtsräumen der Nationalrats- und Bundesratspräsidenten, zur Parlamentsbibliothek mit der Ausstellung "Im Sprachraum der Demokratie" und dem "Plenarium", einem verglasten Rundgang direkt unter der neu errichteten Glaskuppel im Nationalratssaal, wo ein speziell angefertigtes Philatelie-Set und die Fünf-Euro-Demokratiemünze – gefertigt aus dem alten Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes – angeboten werden.