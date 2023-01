Es wird wohl ein Unruhestand. Peter Brezinscheck klopft in jeder freien Minute in seinen Laptop. „Das ist so ähnlich, wie wenn ich nur drei bis fünf Minuten Zeit für einen Vortrag in Alpbach habe. Daran arbeite ich viele Stunden, damit das spannend ist und ich Neues bieten kann.“ 40 Jahre Kapitalmarkt auf 15 Minuten verdichten, ist der selbst erwählte Auftrag.