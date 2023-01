Je mehr Details über den Amoklauf eines 41-jährigen Irakers in Linz am Montag bekannt werden, desto mehr wird klar: Die Festnahme des hochgefährlichen Gewalttäters hätte auch in einem Blutbad enden können. Immerhin war der wegen seines hohen Gewaltpotenzials amtsbekannte Mann mit einem Sturmgewehr der Polizei bewaffnet. Dieses hatte er auf seiner Flucht einem verletzten Polizisten entrissen.

Der Iraker – er ist seit 2011 und legal in Österreich aufhältig, hat aber auch einen Asylantrag gestellt – war bereits einschlägig amtsbekannt. Mehrmals sei er wegen gewalttätiger Übergriffe auf seine Ex-Frau aufgefallen: Gefährliche Drohungen, Nötigungen und Körperverletzungen sind laut Staatsanwaltschaft aktenkundig. 2016 fasste er eine teilbedingte Haftstrafe aus. Auch jene 42-jährige Rumänin, die der Mann am Montagmorgen in ihrer Linzer Wohnung in den Bauch und in den Rücken gestochen hatte, hatte bereits ein Betretungsverbot gegen ihren Partner erwirkt. Doch der rasend eifersüchtige Mann ließ sich davon nicht abhalten. Er behauptet, er sei mit der Rumänin, Mutter einer elfjährigen Tochter, verheiratet.

Der vermeintliche Nebenbuhler des Irakers, den er später auf seinem Arbeitsplatz in Pasching aufsuchte und mit zwei Messern bedrohte, kam noch mit dem Schrecken davon. Nicht so ein junger Polizist (26) und seine Kollegin (21), die an einem Kontrollpunkt am Linzer Stadtrand von dem Amokfahrer mit dem Auto voll anvisiert worden waren. Der 26-Jährige gab seiner jüngeren Kollegin noch einen Stoß und verhinderte damit, dass sie von dem Auto frontal erfasst wurde. Er selbst konnte nicht mehr rechtzeitig zur Seite springen, wurde am Gehsteig erfasst, mehrere Meter durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Die Polizistin, die am Fuß vom Auto überfahren wurde, gab am Boden liegend noch einen Schuss aus ihrer Langwaffe ab, verfehlte den 41-Jährigen aber.

Auf seiner Flucht baute der Iraker mehrere Unfälle © FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Sturmgewehr geraubt

Was danach passierte, kennt man sonst nur aus Actionfilmen: Der Täter entreißt dem am Boden liegenden schwer verletzten Polizisten sein Sturmgewehr, marschiert damit zu den im Stau stehenden Autos und bedroht deren Lenker. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt, wie der Mann mit der Waffe im Anschlag auf einen schwarzen VW Arteon zugeht, den Fahrer zum Aussteigen zwingt und ihm das Fahrzeug raubt.

Mit dem Auto baute der Mann wenig später wieder einen Unfall und konnte nicht mehr weiterfahren. Und so versuchte der Iraker, ein weiteres Fahrzeug zu kapern. Auch diese Szenen sind auf Handyvideos dokumentiert. Man sieht, wie der 41-Jährige den Lenker eines weißen Kastenwagens aus dem Fahrzeug zerren will. Dann fallen mehrere Schüsse, schwer bewaffnete Polizeikräfte rücken an. Schließlich gibt der Gewalttäter auf, geht mit erhobenen Händen in die Knie und lässt sich festnehmen.

So viel ist am Dienstag über den "Showdown" vor dem Hotel Kremstalerhof in Leonding bekannt: Ein bis zwei Schüsse dürfte der Amokläufer abgegeben haben. Eine Ladehemmung an der automatischen Langwaffe könnte verhindert haben, dass der Mann noch öfter abdrückte. Das muss nun ein Schussgutachten klären. Die Polizei schoss insgesamt sechsmal: Zwei davon waren Warnschüsse aus der Dienstpistole eines Polizisten, vier gezielte Schüsse in Richtung des Täters. Diese verfehlten zwar den Mann, zwangen diesen aber letztlich zur Aufgabe.

Zeugen werden gesucht

Bisher soll der Mann alle ihm vorgeworfenen Tathandlungen geleugnet haben. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und schweren Raubes ermittelt. Die Polizei versucht die Ereignisse des Montags auch anhand von Videos und Fotos zu rekonstruieren, die Zeugen mit ihren Handys gemacht haben. Als wichtiger Zeuge gesucht wird auch jener Lenker des weißen Kastenwagens, den er zuletzt bedroht hatte.