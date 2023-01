„Wer von Nordkorea lernen will, kann das gerne tun – gerne auch vor Ort in Nordkorea, nur bitte mit One-Way-Ticket", reagiert Klubchef Alexis Pascuttini von der Grazer (Kooruptions-)Freien Gemeindratsfraktion auf die nunmehr bekannt gewordene - lange zurückliegende - Nordkorea-Reise von steirischen KPÖ-Mitgliedern. Just das Trio Werner Murgg, Gabriele Leitenbauer und Kurt Luttenberger, das schon mit seiner Donezk-Reise 2019 zu pro-russischen Rebellen für Aufregung gesorgt hat, war - wie der Grazer KPÖ-Gemeinderat Luttenberger bestätigt - 2003 auf Einladung der dortigen Gewerkschaft eine Woche lang in der kommunistischem Diktatur zu Gast. Aber aus Neugier, politisch habe man mit diesem bizarren System nichts am Hut, betonte der Grazer Gemeinderatsmandatar.