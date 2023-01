Wenig Schnee und viele Leute: Auf den Skipisten häufen sich gerade schwere Unfälle, denn die Bedingungen sind schwierig. 13 Skifahrer sind in dieser Saison bisher tödlich verunglückt. So viele wie in den letzten acht Jahren nicht (siehe Infobox). Deswegen wird diskutiert: Wie gut muss man die Pisten absichern? Braucht es mehr Eigenverantwortung? Wer haftet?