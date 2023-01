Festnahme in Kroatien

Zahntouristin aus Österreich prellte Zeche und floh vor Zahnarzt

Eine 44-jährige Zahntouristin aus Tirol wurde am Montag am Flughafen in Dubrovnik, Kroatien, festgenommen. Die Frau hat die offene Rechnung von 4800 Euro nicht bezahlt und wollte mit dem Flugzeug nach Wien flüchten.