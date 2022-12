Prinz William hat seiner Gattin Kate dieses Jahr ein – für royale Verhältnisse – preiswertes Weihnachtsgeschenk gemacht. Die Ohrringe, die die Herzogin beim Weihnachtsgottesdienst trug, kosten umgerechnet 95 Euro.

Zu diesem Anlass erschien die Prinzessin von Wales in einem dunkelgrünen Mantel, einem großen Hut sowie braunen Stiefeln und Handschuhen. Laut "The Sun" soll sie den neuen Schmuck von ihrem Mann geschenkt bekommen haben. Grant Harrold, der ehemalige königliche Butler, sprach mit "The Mirror" und berichtete, dass der Schmuck wohl nicht das einzige Geschenk geblieben ist: "Sie machen sich gegenseitig gerne witzige Überraschungen."

Die vergoldeten "Dina-Ohrringe" von Sézane sind aus recyceltem Messing und bläulich schimmernden Steinen gefertigt. Wer sich nun überlegt, die Ohrringe von Kate bestellen zu wollen, muss schnell sein. Auf der Homepage sind sie – trotz mehrfachen Auffüllens – sehr schnell vergriffen. Man kann sich aber auch benachrichtigen lassen.