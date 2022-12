Buffalo, New York: meterhohe Schneewehen, eisige Winde, Stromausfälle und gestrichene Flüge. Der "Blizzard des Jahrhunderts", so CNN, hat Amerikas Mittleren Westen schwer zugesetzt. Bisher sind mindestens 57 Menschen gestorben, die meisten davon sind auf der Straße verunglückt oder erfroren, nachdem sie sich in der weißen Wüste verirrt hatten. Am härtesten wurde Buffalo (siehe Bilder oben) getroffen, die zweitgrößte Stadt des Staates New York, die im Westen des Staates an der kanadischen Grenze liegt, zwischen dem Lake Ontario und dem Lake Erie. In der Stadt und in der Umgebung bis zu den Niagarafällen starben mehr als 30 Menschen.