Darauf haben seine Fans gewartet: Am 28. Dezember startet in ORF 2 die 16. Staffel vom "Bergdoktor". Hans Sigl verrät nach den Dreharbeiten: "Wir hatten wieder viele tolle Kollegen bei uns am Wilden Kaiser. Unter anderem sind Götz Otto, Christine Urspruch, Hilde Dalik und Angela Roy dabei. Ein echtes Highlight war die Zusammenarbeit mit Emil, der dem Publikum aus 'The Voice Kids' bekannt sein dürfte. Dort war er Finalist und ich kann Ihnen sagen, dass er nicht nur hervorragend singen, sondern auch sehr gut spielen kann."

Aber gibt es ein Happy End für Dr. Martin Gruber? "Der Bergdoktor" ist zu Beginn der 16. Staffel jedenfalls bereit für einen Neustart: Am Gruberhof wird er von seinem Bruder Hans (Heiko Ruprechter), seiner Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) und Tochter Lilli (Ronja Forcher) freudig begrüßt. Doch die Familie hat Sorgen ... Und gerade hat sich sein Verhältnis zu Hans ein bisschen mehr entspannt, da taucht die Vergangenheit in Person von Caro (Barbara Lanz) und Rolf Pflüger (Wolfram Berger), Schwägerin und Schwiegervater von Hans, Schwester und Vater von Lillis verstorbener Mutter Sonja, auf dem Gruberhof auf. Die Pflügers werden ins Leben der Grubers gespült und mit ihnen ein lange gehütetes Geheimnis.

Hans Sigls persönliches Resümee des Jahres: "Beruflich gesehen blicke ich mit großer Zufriedenheit und Dankbarkeit auf die letzten Monate zurück. Es war ein abwechslungsreiches Jahr, in dem ich mich in unterschiedlichster Weise austoben durfte. Die Drehzeit beim 'Bergdoktor' startete im Mai und es war schon wieder ein langer Ritt, bis die acht Filme fertig waren, aber es war wieder einmal eine schöne Zeit, mit tollen Kollegen vor der Kamera und einem super Team dahinter. Wir genießen die Drehzeit sehr, auch wenn es natürlich anstrengend ist. Die Kulisse des Wilden Kaisers, vor dem wir jeden Tag mit Begeisterung und Bewunderung stehen, lenkt gerne mal den Fokus ab und erdet. Wenn man die weltpolitische Lage betrachtet, war es kein gutes Jahr, aber umso mehr versuchen wir alle miteinander darauf zu achten, dass wir unsere kleine Welt so angenehm wie möglich gestalten."