Ein Pärchen aus Göteborg in Schweden hat eine Initiative gestartet, um den Song "Last Christmas" der Band Wham! nie mehr wieder hören zu müssen. Sie wollen – so der ambitionierte Plan – alle Rechte an dem Weihnachtsklassiker erwerben, damit dieser nie mehr wieder im Radio gespielt wird. Dazu haben Hannah und Thomas Mazetti, Eltern von drei Kindern, einen Fundraiser gestartet.

Hannah Mazettis Abneigung gegen das Lied hat ihrer Aussage zufolge vor 13 Jahren ihren Anfang genommen. Sie habe in einem Café in Oxford gearbeitet, wo das Lied in Dauerschleife gelaufen wäre. Letztes Jahr zu Weihnachten habe sie mit Freunden über ihren Hass auf das Lied geredet und dabei gesagt, sie würde dafür zahlen, den Song nie mehr hören zu müssen. Die Idee für die Initiative war geboren.

Die Aktion polarisiert – laut Mazetti lieben oder hassen die Leute den Song in einem Verhältnis von etwa 50 zu 50.

Der Fundraiser hat bereits Hunderte Unterstützer und bis jetzt über 50.000 Euro eingespielt. Dass die Aktion gelingt, ist aber unwahrscheinlich. Die Rechte an dem Song, die bei Warner Chappell Music liegen, werden auf 15 bis 25 Millionen geschätzt.