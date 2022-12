Weil sie einen in den Reintaler See in Kramsach (Bez. Kufstein) gestürzten Hund retten wollten, haben sich am Montagvormittag zwei Männer auf die dünne Eisschicht des Sees begeben. Sie brachen jedoch ebenfalls ein und mussten die Rettungsaktion aufgeben. Feuerwehr und Wasserrettung konnten die verunglückte französische Bulldogge nur noch tot bergen, informierte die Polizei.

Die beiden Männer konnten selbstständig wieder ans Ufer gelangen. Sie wurden ärztlich versorgt.