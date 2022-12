Ein Ehepaar aus Deutschland ist zu Weihnachten Opfer eines dreisten Diebstahls in einem Hotel in der Stadt Salzburg geworden. Als die Urlauber am Samstag zu Mittag nicht in ihrem Zimmer waren, wurde aus dem dortigen Safe ein mindestens 10.000 Euro hoher Geldbetrag gestohlen. Laut Polizei wurden zwei Hotelmitarbeiterinnen, eine 33-jährige Ungarin und eine 27-jährige Rumänin, aufgrund von Videoaufzeichnungen und einer Zimmerkartenauslesung als Beschuldigte ausgeforscht.

Die beiden Frauen zeigten sich zu dem Diebstahl allerdings nicht geständig. Sie werden angezeigt. Ob das gestohlene Geld mittlerweile sichergestellt wurde, ist nicht bekannt.