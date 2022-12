Ein Auto ist Mittwochmittag auf der Mühlauer Brücke in Innsbruck fast in den Inn gestürzt. Der Lenker war laut Polizei betrunken. Er fuhr über den Gehsteig und durchbrach das Brückengeländer, bestätigte ein Sprecher Medienberichte gegenüber der APA. Beide Vorderreifen waren bereits in der Luft, nur einige Metallstangen bewahrten den Fahrer vor dem Absturz in den Fluss.

Es wurde niemand verletzt. Der Lenker konnte sich selbst befreien. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck barg das Fahrzeug.