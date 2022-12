Mensur Suljovic hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace gegen den Belgier Mike De Decker letztlich souverän mit 3:0 gewonnen. Suljovic trifft nun am Mittwoch, den 28. Dezember, in der Nachtsession ab 20 Uhr in der 3. Runde auf den dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen (NED). Der Wiener, der in Runde eins ein Freilos hatte, spielte einen 88,65er-Average und verbuchte eine Doppelquote von 30 Prozent.

Nachdem Suljovic den ersten Satz mit einem Break zum 3:1 für sich entscheiden konnte, wurde der von De Decker angeworfene zweite Satz kurzfristig zu einem fast schon lachhaften Krimi. Beim Stand von 2:1 für den Belgier sah es zunächst so aus, als könnte Suljovic sein Anwurf-Leg nicht durchbringen. Dabei schaffte er es insgesamt viermal (131, 40, 20, 5) nicht zu finishen. De Decker konnte die Aussetzer von Suljovic aber auch dreimal nicht nutzen, beim Stand von 2:2 musste der 27-Jährigen dann selbst vor dem Board lachen. Das verging ihm aber, als er dann nur die 1 traf und den Satzgewinn verpasste. Auch den dritten Satz entschied Suljovic dann für sich, die Nummer 30 der Welt ist somit weiter im "Ally Pally" vertreten.