Es war eiskalt in der Salzburger Altstadt, Schnee und Eis lagen auf den Straßen. Während sich unzählige Menschen am Christkindlmarkt vergnügten und mit warmen Getränken und Speisen aufwärmten, standen am Montag ein paar Meter weiter die Fiakerpferde in der Kälte und mussten den ganzen Arbeitstag am Standplatz ohne Futter und Wasser auskommen, schildert der "Verein gegen Tierfabriken" (VGT) in einer aktuellen Aussendung.

Tierschutz-Vereinbarungen gestrichen

Im November 2022 stimmte der Bauausschuss des Salzburger Gemeinderats trotz etlicher Missstände und anhaltender Kritik für eine Verlängerung des im April 2023 auslaufenden Vertrages zwischen der Stadt Salzburg und den Fiakern um weitere fünf Jahre. Dabei wurden wichtige Punkte in den Vereinbarungen, die die Tiere schützen sollen, gestrichen. Auch der einstimmige Gemeinderatsbeschluss, wonach die Tiere ab 30 Grad hitzefrei bekommen sollen, wird nicht im neuen Vertrag verankert.

>> Hier geht es zur Petition

Stundenlang ohne Futter und Wasser

Nun konnten Mitarbeiter des VGT am Montag filmen, dass den Pferden am Alten Markt stundenlang weder Futter noch Wasser zur Verfügung stand. Zwar standen in einer Ecke ein paar Kübel mit Wasser, doch diese wurden nicht zum Tränken der Pferde verwendet.

Dass Fiakerpferde den ganzen Tag über weder Wasser noch Futter bekommen, ist das eindeutig tierschutzwidrig, da dies ihren Bedürfnissen widerspricht und sie darunter leiden, stellt der ehemalige Amtstierarzt Rudolf Winkelmayer fest. Normalerweise verbringen Pferde bis zu 18 Stunden täglich mit Grasen. Wer Hunden oder Katzen den ganzen Tag nichts zu trinken anbietet, gilt – zurecht – als Tierquäler.

Verlängerung der Missstände

Der "Verein gegen Tierfabriken" fordern angesichts dieser Verstöße eine Neuevaluierung der Vertragsverlängerung. Diese beruhte auf der Annahme, dass es zu keinen Gesetzesverstößen durch die Fiaker kommt. Eine Annahme, die mit jedem weiteren Verstoß weniger haltbar wird.

Der VGT will zudem eine ausführliche Dokumentation an den Magistrat der Stadt Salzburg übergeben, aus der die fehlende Fütterung und Wasserversorgung hervorgeht.