Stromaggregat erst zwei Tage vor tödlichem Unglück gekauft

Zurückgezogen in einem Haus am Waldrand haben eine 90-jährige Frau und ihre beiden Söhne (67 und 68) in Fischbach gelebt. Am Samstag sind sie durch ein tragisches Unglück verstorben. Todesursache wurde am Mittwoch bestätigt.