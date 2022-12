Neunzehn Christbäume, über zwanzig Weihnachtsmärkte, gedämpfte Beleuchtung und stimmungsvolle Musik: So präsentiert sich Italiens Millionenstadt Mailand in diesen Tagen dem Publikum. Eine 25 Meter hohe Fichte, mit silbernen und roten Weihnachtskugeln geschmückt, dominiert am Domplatz das Geschehen. Natürlich darf hier auch die Krippe, wichtiges Symbol der italienischen Weihnachtskultur, nicht fehlen. Vom Domplatz aus wurde eine Reihe von Miniholzbauten etabliert: der Mailänder Weihnachtsmarkt par excellence.