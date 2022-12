Die Frage

Mein neuer Freund ist echt toll, aber ich glaube, er genießt den Sex mit mir nicht richtig. Meine letzten beiden Partner waren dabei viel stürmischer, ich glaube, sie haben mich mehr begehrt. Ist er vielleicht nicht der Richtige für mich? Susi

Die Antwort von Sabine und Roland Bösel

Schön, dass Sie sich Gedanken über Ihre neue Beziehung machen und uns um Rat fragen. Was wir Ihnen zum genannten Thema mitgeben möchten, ist eine Art Entwarnung und etwas Entspannung – denn Sex und Leistungsdruck, das bringt keine guten Ergebnisse. Das passt zusammen wie Sachertorte und Essiggurken, wie wir gerne sagen.

Ganz wichtig ist: Vergleiche mit Expartnern richten fast immer Schaden an und am meisten im Bereich der Sexualität. Die erotische Begegnung zwischen zwei Menschen ist etwas vollkommen Individuelles. Und jeder Mensch ist ebenso individuell. Wie temperamentvoll oder sanft, wie laut oder leise und wie fordernd oder zärtlich Ihr neuer Partner ist, sagt etwas über seine Sexualität aus. Dass diese anders ist, als die Sexualität Ihrer Expartner, bedeutet noch keinesfalls, dass Ihr neuer Partner Sie weniger begehren oder gar weniger lieben würde als einer Ihrer Expartner.

Falls sich Ihnen weiterhin Vergleiche aufdrängen, während Sie versuchen, Ihre Sexualität mit Ihrem neuen Partner zu genießen, ist bei Ihnen vielleicht von früheren Beziehungen noch etwas offen. Manchmal rühren die Vergleiche auch gar nicht von früheren Beziehungen, sondern von übernommenen Ideen aus Internet, Fernsehen oder Gesprächen – weil heute viele darauf vergessen, dass jede Beziehung einmalig ist, einzigartig ist – und dabei eben auch anders sein darf als alles andere je Erlebte oder Gesehene.

Falls Sie das Gefühl haben, Ihre Expartner stets mit im Bett zu haben, kann es ratsam sein, erst einmal von diesen richtig Abschied zu nehmen – wenn nötig oder hilfreich für Sie auch im Rahmen einer therapeutischen Begleitung. Wenn Sie aber einfach akzeptieren können, dass Ihr neuer Partner ein anderes Ausdrucksverhalten hat, einen anderen Stil zu lieben – dann ist auch so alles in Ordnung. Haben Sie – so oder so – viel Spaß!