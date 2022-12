In Slowenien hat sich heute, Dienstag, das Tanken deutlich günstiger gemacht. Die Regierung senkte erneut die regulierten Spritpreise, die auf den Tankstellen abseits der Autobahnen gelten. Ein Liter Normalbenzin verbilligte sich um 12,4 Cent auf 1,242 Euro pro Liter. Ein Liter Diesel kostet nunmehr 1,467 Euro, um 8,9 Cent weniger als bisher.

Die neuen Preise, die alle zwei Wochen bestimmt werden, gelten bis 3. Jänner, wie das slowenische Wirtschaftsministerium mitteilte. In Slowenien werden die Spritpreise nur auf Tankstellen außerhalb des Autobahnnetzes reguliert, auf den Autobahntankstellen bestimmen die Betreiber die Preise. Die regulierten Benzinpreise sind nun zum dritten Mal in Folge gefallen, Diesel verbilligte sich zum vierten Mal in Folge.

Preise auch in Kroatien erneut günstiger

Auch in Kroatien, wo die regulierten Preise auf allen Tankstellen gelten, ist das Tanken erneut billiger. Ein Liter Normalbenzin kostet 9,63 Kuna (1,28 Euro). Umgerechnet in Euro sind das um 13 Cent weniger als bisher. Der Preis für Diesel sank auf 10,84 Kuna (1,44 Euro), um 10 Cent weniger, wie kroatische Medien berichteten.