Das heimische Snowboard-Parallelteam ließ es seit Saisonbeginn so richtig krachen. Bei den Herren schlugen die Routiniers Alex Payer und Andreas Prommegger knallhart zu und strahlten dabei vom obersten Treppchen. Einer, der sich still und heimlich an die Weltspitze heranpirscht, ist Fabian Obmann aus Meiselding. "Derzeit läuft es super. Dreimal Finale, zweimal Top acht im Riesentorlauf. Endlich konnte ich die Resultate aus dem Training rüberbringen", unterstreicht der 26-Jährige, der bisher noch mit seinen "alten" Brettern auf der Piste unterwegs war. "Die Neuen werden nach der Weihnachtspause intensiv getestet", sagt Obmann, der heuer eine ungemeine Konstanz an den Tag legt.