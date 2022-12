Weniger ist mehr – zumindest für die Fans von Tiny Houses, also Mini-Häusern. In den USA gibt es seit der Finanzkrise der Jahre 2007/2008 eine Bewegung, die das Leben auf kleinstem Raum – also unter 30 Quadratmeter – propagiert. Horrende Immobilienpreise und kaum bezahlbarer Wohnraum haben den Trend ausgelöst. Mittlerweile sind Argumente wie bewusste Reduktion von Besitz sowie Instandhaltungsaufwand und weniger Bodenversiegelung dazu gekommen.