Eine 93-Jährige ist Donnerstagabend in Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) Opfer von sogenannten "falschen Polizisten" geworden. Gegen 20.00 Uhr wurde sie angerufen und ihr gesagt, dass in ihrer Wohngegend zwei Einbrecher festgenommen worden wären. Diese hätten eine Liste mit möglichen Einbruchszielen bei sich gehabt und ihre Adresse würde sich darunter finden. Der Täter kündigte daraufhin an, dass er bei ihr vorbeikommen und zur Sicherheit ihr Bargeld mitnehmen würde.

Kurze Zeit später läutete es tatsächlich bei der 93-Jährigen. Die Frau zeigte dem Mann ihr Geldversteck, was dieser fotografierte und anschließend ein Kuvert mit einem mittleren, fünfstelligen Eurobetrag mitnahm. Sie wurde, nachdem der Mann gegangen war, misstrauisch und erstattete Anzeige.