"Die neue Nummer dreht sich um grenzenlose Gier und eröffnet den Blick in die Abgründe, die sich bei allen Menschen in den Tiefen ihrer Psyche auftun im Spagat zwischen Verlockung und Zurückhaltung, für den man sich immer wieder eigene Fluchttaktiken ersinnt." So beschreibt das Management von Conchita Wurst den Song "Dirty Maria", der gerade veröffentlicht wurde.

Für das offizielle Musikvideo unter der Regie von Elisa Kroiss hat eines der ältesten Bade-Etablissements Wiens die Pforten geöffnet: die Kaiserbründl-Herrensauna im ersten Bezirk. Hier ist es: