In Tirol sollen auch in Zukunft keine Schwangerschaftsabbrüche flächendeckend an allen öffentlichen Krankenhäusern und kostenlos angeboten werden. Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) hatte das vor Kurzem in Aussicht gestellt. Doch vom Koalitionspartner ÖVP folgte ein klares Nein, das Vorhaben sei nicht Teil des Koalitionsübereinkommens.

Für die rote Landespartei hat der Vorstoß nun ein makaberes Nachspiel. Beinahe allen SPÖ-Abgeordneten wurden gestrickte Babyschuhe zugeschickt, berichtete Tobias Köhle, der Vorsitzende der VSSTÖ Innsbruck, auf Twitter. Anbei habe sich eine Karte befunden mit den Worten: "Das ist eines der Kinder, die du auf dem Gewissen hast".

Im Büro der Soziallandesrätin bestätigte man die Zusendung auf Anfrage. Ein Absender sei nicht angegeben worden. Aus der Landespartei heißt es, dass man sich zu diesem "Geschenk" nicht zu Wort melden werde.