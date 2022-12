Das Styria Medienhaus stellt mit Jahresende die beiden Magazin-Marken "Wienerin" und "Diva" ein. Das teilte das Verlagshaus am Mittwochvormittag in einer Aussendung mit. Schon in den vergangenen Wochen gab es Meldungen über eine unsichere Zukunft der Medien, nun bestätige die Styria: "Die geführten Verkaufsgespräche für beide

Magazine verliefen nicht erfolgreich." Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Styria Medienhaus Lifestyle GmbH & Co. KG wurden beim AMS zur Kündigung angemeldet.

Die "Wienerin" am 15. Dezember wird die letzte sein, von "Diva" beziehungsweise "Diva Wohnen" sind keine weiteren Ausgaben geplant.