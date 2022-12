Der Twitter-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk (51) ist in den Ranglisten der Superreichen auf Platz zwei zurückgefallen. In den Rankings "Bloomberg Billionaires" und "Forbes" belegt der bisherige Spitzenreiter nun Platz zwei hinter dem 73-jährigen französischen Unternehmer Bernard Arnault, dem Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH. Damit verliert Musk zum ersten Mal seit 2021 den Titel als reichster Mensch der Welt. Vor allem der Wertverlust der Tesla-Aktie lässt Musks Vermögen einbrechen. Die Aktien der Firma hatten allein am Montag mehr als sechs Prozent an Wert verloren. Laut dem Analysehaus Factset hält Musk derzeit rund 14,11 Prozent der Anteile am Elektroautohersteller.

Trauzeuge von Sarkozy

Nach Schätzung von Bloomberg ist Musks Privatvermögen seit Januar um mehr als 100 Milliarden US-Dollar auf 163 Milliarden Dollar (etwa 154 Milliarden Euro) gesunken. Das Vermögen von Arnault beziffert Bloomberg auf 170,8 Milliarden Dollar (etwa 160,6 Milliarden Euro). Der 73-Jährige ist Vorsitzender des französischen Luxusimperiums LVMH, zu dem Modemarken wie Dior und Louis Vuitton und Champagnermarken wie Moët & Chandon gehören. Im Februar 2021 kaufte Bernard Arnault auch noch den deutschen Schuhhersteller Birkenstock. Der passionierte Kunstsammler ist ein guter Freund von Nicolas Sarkozy und war Trauzeuge bei dessen Hochzeit mit Cécilia Sarkozy 1996.

Arnault mit seinen Kindern Delphine Arnault und Antoine Arnault © APA/AFP/POOL/YOAN VALAT

Auch in der "Forbes"-Liste liegt Musk deutlich hinter Arnault. Die Angaben in den Milliardärs-Charts basieren zumeist auf öffentlich zugänglichen Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und anderen Luxusgütern. Sie sind deshalb nicht exakt und zum Teil umstritten.