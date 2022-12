Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Ali Dulin heißt, ist tot. Das bestätigten Freunde des TikTok- und Insta-Stars. Sie starb nach Angaben von US-Medien bei einem schrecklichen Autounfall in Florida.

Laut Polizei erlag Dulin am Tag nach dem Unfall ihren Verletzungen. Auch zwei Bekannte des TikTok-Stars starben, ihr Freund soll sich in einem kritischen Zustand befinden. Der Geisterfahrer, der den Unfall verursachte, soll betrunken gewesen sein und Fahrerflucht begangen haben. Er ließ in seinem Toyota Tacoma sogar einen verwundeten Beifahrer zurück, berichtet die "Bild"-Zeitung. Er wurde später verhaftet.

Ali Dulin, die auch bei der amerikanischen Restaurantkette Hooters arbeitete, postete dem US-Sender NBC zufolge regelmäßig Videos auf Instagram und TikTok und hatte fast eine Million Follower. In den Clips zeigte sie hauptsächlich das, was sie bei Hooters erlebte, tanzte und gewährte ihren Fans einen Einblick in ihren Alltag. Sie war auch auf Instagram aktiv und streamte live auf Twitch.