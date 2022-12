Eine rege Nachfrage und Kostenkontrolle haben dem spanischen Moderiesen Inditex, einem der größten Textilunternehmen der Welt, in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse beschert. Die Erlöse stiegen von Februar bis Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 23 Milliarden Euro. Zu Inditex gehören unter anderem die Tochterunternehmen Zara, Massimo Dutti, Zara Home, Bershka und Pull & Bear.

Mode zieht offenbar auch in der Krise an: Neben dem Kundenzulauf in den Geschäften haben sich auch die Online-Erlöse zufriedenstellend entwickelt. Gleichzeitig ist der Anstieg der operativen Kosten etwas unter dem Umsatzwachstum gelegen. Auch daher legte der operative Gewinn um ein Fünftel auf 6,5 Milliarden Euro zu.

Unter dem Strich verdiente das 1985 gegründete Unternehmen mit 3,1 Milliarden Euro fast ein Viertel mehr als vor einem Jahr.