Am Ende der Sendung bedankte sich Claudia Reiterer beim behandelnden Arzt und beim Pfleger: "Mir bleibt am Schluss auch noch ein kleines Danke zu sagen an den Dr. Stummer und den Herrn Michael, der mir den Gips heute angelegt hat, falls Sie sich gefragt haben, ob der Ärmel nur zu lange ist."

Die beliebte Moderatorin war am Sonntag beim Spaziergang mit ihrem Hund ausgerutscht und hatte sich den Unterarm gebrochen. Reiterer wird aber weiter "durchbeißen" und auch nächste Woche "Im Zentrum" moderieren, wie der ORF auf Anfrage mitteilte.