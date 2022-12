Den WM-Pokal haben sie zwar wieder nicht geholt, mit leeren Händen kommen Englands Fußballer trotzdem nicht nach Hause. Die herumstreunende Katze "Dave, the Cat", die die englischen Kicker im WM-Quartier in Katar lieb gewonnen hatten, wurde nun von Kyle Walker und John Stones adoptiert.

Der Kater hatte den "Three Lions" während des vierwöchigen Aufenthalts in dem arabischen Wüstenstaat im Trainingslager der Kicker in Al Wakrah Gesellschaft geleistet und das Herz der Fußballer erobert. Eigentlich war geplant gewesen, das Tier nur mitzunehmen, sollte die Mannschaft mit einem Triumph aus dem Turnier hervorgehen, doch Walker und Stones brachten es nicht übers Herz "Dave" zurückzulassen.

Viermonatige Quarantäne

Schon am Tag der Ankunft der Engländer in ihrem Trainingslager erhielten sie das erste Mal Besuch von "Dave". "Jede Nacht saß er da und wartete auf Futter", erzählte Stones in einem Bericht der britischen Zeitung The Guardian. "Manche Leute mögen ihn nicht wirklich, aber wir lieben ihn", ergänzte Walker.

Für Tests und Impfungen wurde der Kater an eine Tierklinik vor Ort übergeben, bis er seine Reise nach Nordengland antreten darf, wo Stones und Walker beim Premier League Champion Manchester City spielen, muss der tierische Gefährte nun erst einmal eine viermonatige Quarantäne überstehen. Wer der beiden Spieler den Kater tatsächlich in seine Obhut nimmt, ist noch unklar, das berichtete eine Frau, die beauftragt worden war, das Tier zum Arzt zu bringen, in einem Video auf Twitter.

"Dave" ist nicht die einzige Katze, die die WM aufmischte, bei einer Pressekonferenz mit der brasilianischen Mannschaft hatte es sich eine weitere Samtpfote auf dem Tisch neben Spieler Vinícius Junior gemütlich gemacht.