In düsteren Zeiten kommen Nachrichten wie diese gerade recht: Abends ist es ab sofort wieder ein bisschen länger hell.

Die längste Nacht des Jahres ist auf der Nordhalbkugel zwar erst von 21. auf 22. Dezember. Doch was den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs betrifft, ist es ab dem 11. Dezember nun wieder Tag für Tag eine Spur länger hell.

Auf Höhe Graz ging die Sonne diesen Sonntag um 16:08 Uhr unter (auf Höhe Wien um 8 Minuten früher, weil Wien östlicher liegt). In den nächsten Tagen geht die Sonne jeweils ein paar Sekunden später unter. Auf Höhe Klagenfurt, das westlicher liegt, ging die Sonne am Sonntag um 16:14 Uhr unter.

Sonne geht bis Ende Dezember noch später auf

Doch das heißt noch nicht, dass dies am Sonntag schon der kürzeste Tag des Jahres war, denn noch bis Ende Dezember geht die Sonne nun jeden Tag noch später auf. Am 11. Dezember ging sie über Graz um 7:33 Uhr auf, am 31. Dezember wird dies erst um 7:44 Uhr geschehen ...

In Klagenfurt ging die Sonne am 11. Dezember um 7:36 Uhr auf, am 31. Dezember wird das um 7:47 Uhr der Fall sein.

Der kürzeste Tag ist am?

Aus dieser komplexen Konstellation aus Sonnenauf- und Sonnenuntergang ergibt sich die Tageslänge. Und diese ist am 21. und 22. Dezember (man spricht hier auch von der Wintersonnenwende) mit 8 Stunden, 29 Minuten und 57 Sekunden am kürzesten. Am 23. Dezember ist die gesamte Tageslänge in Graz schon wieder um 5 Sekunden länger.

Weniger Nebel

Die wirklich gute Nachricht ist jedoch, dass wir die Sonne in unseren Breiten in den nächsten Tagen auch wieder zu sehen bekommen. Am Sonntag hat der eisige Nordwind dem zuletzt hartnäckigen Nebel und Hochnebel den Garaus gemacht. Dafür wird es aber klirrend kalt. >>Mehr zum Wetter lesen Sie hier<<