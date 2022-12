In der Nacht brach im Obi-Einkaufsmarkt in Moskau an der Leningradskoye Straße ein Feuer aus, das offenbar durch eine gewaltige Explosion verursacht wurde. Eine Person soll dabei ums Leben gekommen sein. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar. Einem Mitarbeiter zufolge soll ein Kurzschluss den Brand und die anschließende Explosion ausgelöst haben.

Mehrere Twitter-Videos von dem Brand wurden veröffentlicht:

Auch ein Video von der Brandruine am Tag danach gibt es: